محموله سنگین لوازم خانگی و آرایشی قاچاق در شهرضا کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، ماموران انتظامی مستقر در ايستگاه ايست و بازرسی شهيد امامی شهرستان شهرضا هنگام کنترل خودروهای عبوری به يک دستگاه کاميون مشکوک و برای بررسي بيشتر به پارکينگ ايستگاه منتقل کردند.

سردار حسین بساطی افزود: مأموران در بازرسي از اين کاميون بيش از 140 هزار عدد انواع لوازم‌خانگی و لوازم آرايشي بهداشتی خارجی قاچاق بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی را کشف کردند.

وی ارزش محموله قاچاق کشف شده را 100ميليارد ريال اعلام کرد و ادامه داد: در این خصوص پس از تکمیل پرونده، راننده متخلف برای رسيدگي قانونی به اداره تعزيرات حکومتی استان معرفی شد.