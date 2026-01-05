داور دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار» گفت: تکرار مستمر و سالانه این جشنواره می‌تواند فرهنگ ایثار و شهادت را به‌صورت عمیق و پایدار در جامعه نهادینه کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، آرش زینال‌خیری تهیه‌کننده سینما و عضو هیأت داوران این جشنواره گفت: اثرگذاری واقعی جشنواره ایثار در گرو استمرار آن است و اگر این رویداد به جریانی سالانه و مداوم تبدیل نشود، تأثیر آن سطحی خواهد بود.



وی با اشاره به اهمیت پخش گسترده آثار جشنواره افزود: ایجاد تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان بنیاد شهید و صداوسیما برای پخش سراسری فیلم‌ها می‌تواند دامنه نفوذ پیام‌های ایثار و شهادت را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.



زینال‌خیری اضافه شدن جایزه مردمی را از نکات مهم این دوره دانست و گفت: این بخش نشان‌دهنده توجه جشنواره به نظر مخاطبان و نقش مردم در انتخاب آثار اثرگذار است.



دومین جشنواره ملی فیلم ایثار با شعار «ایران سرای امید» به دبیری محمد کرم‌اللهی و به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز، تا ۱۶ دی‌ماه در تبریز برگزار می‌شود.