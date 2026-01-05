پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان: اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان از چهاردهم دی ماه آغاز و تا سوم بهمن ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، محمدی گفت: آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ انجام شده و قرار است سال آینده همزمان با سراسر کشور، در استان کردستان نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن، به صورت ثبتی و مبنایی اجرایی و عملیاتی شود.
وی افزود: شعار تعیین شده برای سرشماری سال آینده «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی» تعیین شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اضافه کرد: در آمارگیری آزمایشی و رسمی اصل محرمانه بودن اطلاعات خانوارها مورد توجه است و خروجی این دادهها در قالب یک اطلاعات جامع، در برنامهریزیها و هدفگذاریهای توسعه استان مورد توجه قرار میگیرد.