به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، محمدی گفت: آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ انجام شده و قرار است سال آینده همزمان با سراسر کشور، در استان کردستان نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن، به صورت ثبتی و مبنایی اجرایی و عملیاتی شود.

وی افزود: شعار تعیین شده برای سرشماری سال آینده «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی» تعیین شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اضافه کرد: در آمارگیری آزمایشی و رسمی اصل محرمانه بودن اطلاعات خانوار‌ها مورد توجه است و خروجی این داده‌ها در قالب یک اطلاعات جامع، در برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های توسعه استان مورد توجه قرار می‌گیرد.