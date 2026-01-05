به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ماهواره‌ای ثقلین در فراخوانی اعلام کرد: این مسابقه‌ها در ماه رمضان به صورت زنده از این شبکه روی آنتن می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند با در نظرگرفتن نکات و شرایط زیر در آن نام‌نویسی کنند:

۱ ـ نام کامل را به همراه کشور محل اقامت خود ارسال کنید.

۲ ـ شرکت‌کنندگان باید بین ۱۸ تا ۴۰ سال سن داشته باشند و مدرک اثبات سن (کارت ملی یا گذرنامه) را ارائه دهند. این مسابقه ویژه آقایان است.

۳ ـ شرکت‌کنندگان باید شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، آدرس ایمیل و کد (شناسه) اسکایپ خود را ارسال کنند. (مسابقه به صورت مجازی از طریق اسکایپ به صورت صوتی و تصویری برگزار می‌شود.)

۴ ـ برای شرکت در مرحله مقدماتی مسابقه، یک فایل صوتی از خود در حال تلاوت یکی از صفحات ۶۰، ۸۸، ۱۲۵، ۲۰۶ یا صفحه ۵۴۹، بنا بر ترجیح خود، ارسال کنید. این فایل صوتی از طریق واتس‌اپ به شماره «۰۰۹۸۹۹۹۹۹۱۴۳۲۰» ارسال شود.

گفتنی است، شبکه ماهواره‌ای الثقلین، شبکه‌ای دینی، قرآنی و فرهنگی است که با تولید و پخش برنامه‌های متنوع برای اقشار و گروه‌های مختلف جامعه، مسائل جهان اسلام و امت اسلامی را مورد توجه قرار داده است.

این کانال با تولید برنامه‌های متنوع با محوریت قرآن و مکتب اهل بیت (ع)، هدف احیا و گسترش فرهنگ و علوم اسلامی را دنبال می‌کند. همچنین با تولید برنامه‌های هدفمند برای زنان، کودکان و جوانان برای تقویت مؤلفه‌های خانواده نوین اسلامی مطابق با آموزه‌های دین اسلام فعالیت می‌کند.

شبکه ماهواره‌ای ثقلین در ماه رمضان سال ۱۴۳۰ هجری قمری (۲۰۰۸ میلادی) به زبان عربی راه‌اندازی شد.

مسابقه تلویزیونی و بین‌المللی قرآنی «ورتل» در رشته تلاوت ترتیل در سطح جهان اسلام سال ۱۴۰۳ با ابتکار شبکه ثقلین طراحی شد و از اول ماه مبارک رمضان همین سال از استودیو این شبکه روی آنتن رفت.