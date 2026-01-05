به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و فتده شهید گلگون کفن روستای قپچاق با حضور پر شور اهالی این روستا برگزار شد.

از هفده شهید روستای قپچاق چهار شهید آن جاوید االاثر هستند که خانواده هایشان همچنان چشم انتظار دیدن روی ماه آنها هستند.

در این مراسم سرهنگ عباسیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج وسپاه چهاربرج گفت شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر الطاف الهی در جبهه‌های حق وعلیه باطل شرکت کردند ودر این راه به شهادت رسیدند .

وی در ادامه با اشاره به رشادت‌های سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی گفت: علی الرغم قدرت وعظمتی که در برابر دشمنان داشت مثل یک سرباز مطیع امر رهبری بود ودر این راه ثابت قدم ماند .

سرهنگ عباسیان در ادامه با اشاره به قدرت طلبی آمریکا در جهان گفت: دولت امریکا به هیچ کدام از کنواسیون‌های بین الملی پایبند نیست ودر هر جای دنیا می‌خواهد لشکر کشی می‌کند وبدون هیچ واهمه‌ای مردم بی گناه را به خاک وخون واز اسرائیل کودک کش هم حمایت می‌کند .

فرمانده ناحیه مقاومت چهاربرج گفت : به جرات می‌توان گفت تنها کشوری که در مقابل این استکبار ایستاده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر الطاف الهی وفرماندهی مقام معظم رهبری وبا پشتوانه مردم ولایت مدار همه نقشه‌های شوم دشمن را برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خنثی کرده است .

وی در ادامه افزود: ترامپ قمار باز با بازی با کلمه‌ها سعی در خوش چهره نشان دادن خود به مردم ایران هستند ولی این همین ... زرد است که با تحریم‌های ظالمانه مردم ایران را نشانه رفته و بیمارانی زیادی با تحریم دارو‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

در این مراسم همچنین در وصف شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سوگواری شد.

ادای احترام چهاربرجی ها به سردار دلها وشهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام چهاربرجی ها به سردار دلها وشهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام چهاربرجی ها به سردار دلها وشهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام چهاربرجی ها به سردار دلها وشهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام چهاربرجی ها به سردار دلها وشهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام چهاربرجی ها به سردار دلها وشهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام چهاربرجی ها به سردار دلها وشهدای دوران دفاع مقدس