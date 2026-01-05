به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار خوروبیابانک در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان با تأکید بر ضرورت هدف‌گذاری ۱۰۰ درصدی ثبت اشتغال، گفت: طبق آمار سال ۱۴۰۳، از مجموع ۸۲۰ نفر متقاضی اشتغال در این شهرستان، ۷۲۳ نفر موفق به ثبت اشتغال در سامانه رصد کشور شده‌اند که نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در تحقق برنامه‌های اشتغال است.

علی اصغر ایرجی افزود: امسال با هدف‌گذاری دقیق، تلاش می‌شود همه فرصت‌های شغلی به مردم معرفی شود تا هیچ کسی از این امکان محروم نماند.