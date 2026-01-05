با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، خسرو مختاری به عنوان سرپرست جدید سازمان صندوق ملی مسکن معرفی شد؛ انتصابی که با تأکید بر تثبیت جایگاه صندوق، حذف موازی‌کاری‌ها و تقویت نقش آن در تحقق برنامه‌های مسکن دولت همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آیینی که امروز شنبه ۱۵ دی‌ برگزار شد، خسرو مختاری با حضور حبیب‌اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست صندوق ملی مسکن معرفی شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های اصغر نوراله‌زاده رئیس پیشین هیأت عامل صندوق ملی مسکن قدردانی به عمل آمد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تثبیت صندوق ملی مسکن در ساختار این وزارتخانه را اقدامی مهم دانست و بر لزوم پرهیز از تصدی‌گری و حذف موازی‌کاری‌ها تأکید کرد.

نوراله‌زاده نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته، از ایجاد زیرساخت‌ها، استقلال بودجه صندوق و تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری، معاملاتی و سرمایه‌گذاری خبر داد.

وی اعلام کرد: بودجه‌ای به میزان ۹ همت از محل اوراق برای صندوق ملی مسکن تأمین شده که در بهمن‌ماه آزاد خواهد شد.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز آمادگی این صندوق را برای همکاری مشترک در حوزه مسکن، به‌ویژه حمایت از اقشار کم‌درآمد اعلام کرد.

در ادامه، خسرو مختاری با تأکید بر مهندسی ارزش، جذب بهینه منابع و تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی، از تلاش برای تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن خبر داد.