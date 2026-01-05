بازاریان گناباد با انتشار بیانیه‌ ای، از سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره ضرورت رسیدگی به مشکلات اقتصادی و تفکیک اعتراض‌ های مشروع از اغتشاش حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بازاریان گناباد در این بیانیه خواستار توجه جدی دولت برای کنترل نوسانات ارز، مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار شدند.

اصناف گناباد در بیانیه خود هرگونه سوء استفاده دشمنان و عوامل آنها از مطالبه های صنفی را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر شنیدن صدای معترض و ضرورت رسیدگی مسئولان به مشکلات اقتصادی از نگاه عادلانه و پدرانه ایشان به مسائل معیشتی مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نشان دارد.

این بیانیه افزوده است: اصناف گناباد بر پایبندی شان به آرامش، قانون مداری، حفظ امنیت کشور و قانون مداری و همراهی با نظام جمهوری اسلامی تاکید دارند.

رهبر معظم انقلاب روز شنبه (۱۳ دی ماه) در جمع مردم و خانواده معظم شهدا تاکید کردند: قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است، ما بازار را خوب می‌ شناسیم و به اسم بازار و بازاری نمی‌ توان با جمهوری اسلامی و نظام اسلامی مقابله کرد.

ایشان افزودند: اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است و مسئولان باید با معترض حرف بزنند ولی با اغتشاشگر حرف زدن فایده‌ای ندارد و اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند.