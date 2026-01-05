به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حجت الاسلام فرجی برحق، با حضور در مرکز نگهداری سالمندان زنجان (باغ مهربانی) ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مرکز و دیدار چهره به چهره با سالمندان، پای صحبت‌ها و مشکلات سالمندان و مسئولین نشست.

رییس کل دادگستری استان زنجان با تبریک ایام ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و ارج نهادن به مقام پدر افزود: متولیان امر به خصوص اداره کل بهزیستی بایستی برای ارائه خدمات بهینه و توجه به نیاز‌های سالمندان اهتمام مضاعف کنند.

حجت الاسلام فرجی برحق به همراه دادستان مرکز استان زنجان و معاون دادستان و مدیر کل بهزیستی استان زنجان و مدیر مرکز شوق زندگی از مرکز اعصاب و روان و محل نگهداری بیماران دارای اختلالات روانی نیز بازدید کرد.