استاندار اردبیل با اشاره به تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با شستا در سفر رییس‌جمهور از هماهنگی برای تامین زیرساخت‌های لازم به منظور آغاز طرح دامداری پنج هزار راسی این هلدینگ در شهرستان انگوت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز دوشنبه در نشستی با نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در استان اردبیل اظهار کرد: طرح سرمایه‌گذاری دامداری در شهرستان انگوت که از سال‌های گذشته مطرح بوده است و در زمره طرح‌های مصوب سفر رییس‌جمهور قرار دارد باید وارد مرحله اجرا شود.

وی با بیان اینکه این طرح با ظرفیت دامداری پنج راسی تعریف شده است، اضافه کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده عملیات اجرایی این طرح در دهه مبارک فجر امسال آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: شهرستان انگوت از مناطق کم‌برخوردار استان است و اجرای کامل طرح سرمایه‌گذاری دامداری می‌تواند منشا خیر، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار در منطقه باشد.

امامی یگانه با تاکید بر ضرورت اجرای کامل و به‌هنگام این طرح اضافه کرد: تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق و تسهیلات بانکی باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و در چهارچوب زمان‌بندی مشخص دنبال شود.

نمایندگان شستا نیز در این نشست با تشریح برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات انجام گرفته، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تامین الزام‌های زیرساختی اجرای طرح شدند.