به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کمیته امداد امام ره و بنیاد مسکن با همدلی و هم افزایی در پی ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خانواده‌های نیازمند روستاییان هستند .

مهدی خضرلو رییس کمیته امداد امام ره سلماس از احداث و بازسازی ۱۰۰ واحد مددجویی خبر داد.

حسین جعفری رییس بنیاد مسکن سلماس هم می‌گوید : سهمیه ما برای ساخت یک هزار و ۲۰۰ خانه مقاوم در روستا‌ها مصوب شده است .

در کنار این‌ها علی علایی فرماندار سلماس هم به تفاهم نامه معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برای ساخت و ساز در مناطق محروم اشاره کرد.