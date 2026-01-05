پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام ره سلماس از احداث و بازسازی ۱۰۰ واحد مددجویی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کمیته امداد امام ره و بنیاد مسکن با همدلی و هم افزایی در پی ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خانوادههای نیازمند روستاییان هستند .
مهدی خضرلو رییس کمیته امداد امام ره سلماس از احداث و بازسازی ۱۰۰ واحد مددجویی خبر داد.
حسین جعفری رییس بنیاد مسکن سلماس هم میگوید : سهمیه ما برای ساخت یک هزار و ۲۰۰ خانه مقاوم در روستاها مصوب شده است .
در کنار اینها علی علایی فرماندار سلماس هم به تفاهم نامه معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برای ساخت و ساز در مناطق محروم اشاره کرد.