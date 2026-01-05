به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: ۳۰ هزار و ۶۶۸ ماموریت حوادث ترافیکی و غیرترافیکی در ۹ ماهه نخست امسال توسط اورژانس ۱۱۵ نیشابور انجام شده که حدود ۲۳ درصد آن مربوط به حوادث ترافیکی است.

دکتر محمدرضا مرادقلی افزود: اورژانس ۱۱۵ نیشابور، ۶ هزار و ۹۶۰ ماموریت مرتبط با حوادث ترافیکی را در این مدت امدادرسانی کرده است.

وی بیان کرد: میزان ماموریت‌ های حوادث ترافیکی و غیرترافیکی اورژانس نیشابور امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ادامه داد: در قالب ماموریت های ترافیکی اورژانس این دانشگاه، هشت هزار و ۸۷۱ مصدوم شامل ۵۲ فوتی، ۶ هزار و ۴۶۴ مصدوم انتقالی به بیمارستان‌ های زیر پوشش این دانشگاه و ۲ هزار و ۳۵۵ مصدوم درمان سرپایی در محل توسط کارشناسان فوریت‌ های پزشکی امدادرسانی شدند.

مرادقلی با اشاره به این که بیش از ۷۷ درصد ماموریت‌های اورژانس نیشابور در این مدت مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است، گفت: در این ماموریت‌ ها نیز ۲۰ هزار و ۳۸۷ بیمار و مصدوم شامل ۵۹۱ نفر فوتی، ۱۲ هزار و ۲۳۱ مصدوم انتقالی به بیمارستان‌ و هفت هزار و ۵۶۵ مصدوم درمان سرپایی در محل توسط کارشناسان فوریت‌ های پزشکی امدادرسانی شدند.

مرکز شهرستان ۴۵۰ هزار نفری نیشابور در جغرافیای مرکزی خراسان رضوی و در ۱۲۷ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

مرکز اورژانس پیش‌ بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با ۳۱ پایگاه عملیاتی شامل ۱۰ پایگاه شهری، ۲۱ پایگاه جاده‌ ای و یک پایگاه امداد هوایی، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، سه پایگاه موتورلانس با تحت پوشش داشتن چهار شهرستان نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه به صورت شبانه‌ روزی و رایگان به جمعیت تحت پوشش خدمات ارائه می‌ دهد.