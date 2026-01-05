مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از تأسیس و تجهیز ۲۰۵ مدرسه قرآنی حفظ محور طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، با اعلام این خبر گفت: طبق تکلیف برنامه هفتم پیشرفت کشور، وزارت آموزش و پرورش مکلف به ایجاد و تجهیز هزار و ۲۰۰ مدرسه قرآنی حفظ محور شده است که سال گذشته و در نخستین سال از اجرای این برنامه، ۲۲ مدرسه قرآنی به صورت نمونه راه‌اندازی شد.

آقای باقری ادامه داد: در ایجاد و تجهیز این مدارس، ارزیابی میدانی از نحوه عملکرد این مدارس برای تقویت نقاط مثبت و رفع برخی ایرادات و موانع احتمالی که هم به شکل ساختاری و هم محتوایی ممکن است وجود داشته باشد، انجام شد.

وی افزود: امسال و در دومین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، موفق به ایجاد و تجهز ۲۰۵ مدرسه قرآنی در سراسر کشور و در راستای عمل به این مأموریت مهم شدیم و برنامه‌ریزی برای تشکیل مدارس جدید در سال‌های آتی و طی پنج‌ساله اجرای برنامه هفتم، ادامه دارد.

گفتنی است؛ وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور ۷۳۰ منطقه دارد و قرار است به ازای هر منطقه آموزشی در برنامه هفتم توسعه یک مدرسه قرآنی ویژه پسران و یک مدرسه قرآنی ویژه دختران دانش‌آموز دایر کند.