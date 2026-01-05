پخش زنده
امروز: -
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از معرفی ۶ رقم جدید گیاه علوفهای «خلر» با قابلیت سازگاری بالا برای کشت در مناطق گرمسیر و نیمهگرمسیری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مظفر روستایی اظهار کرد: با احتساب این ۶ رقم جدید، تعداد کل ارقام علوفه معرفیشده توسط این مؤسسه به ۱۳ رقم و تعداد ارقام خلر به هفت رقم رسیده است که این جهش کمی و کیفی، نقش بسزایی در افزایش تولید گیاهان علوفهای در دیمزارهای کشور ایفا خواهد کرد.
وی نام ارقام جدید خلر را «سپیده»، «سیمکی»، «رها»، «زیبا»، «دنا» و «یزدان» اعلام کرد و افزود: این ارقام با هدف تقویت تولید علوفه در شرایط خشکسالی معرفی شدهاند که در تبدیل دیمزارها به قطب تأمین علوفه اهمیت بالایی دارند.
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور یادآور شد: در سال زراعی گذشته در شرایط سخت اقلیمی و خشکسالی بیش از ۴۰۰ هزار تن علوفه خشک از دیمزارها در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها تولید شد.
روستایی مهمترین ویژگیهای این ارقام را سازگاری بالا با تنشهای خشکی و گرما اعلام کرد و افزود: کاشت این ارقام افزایش و پایداری تولید علوفه را در اقلیمهای گرمسیر، نیمه گرمسیر و معتدل گرم تضمین میکند.
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور عملکرد دانه و علوفه خشک مناسب و بالا در واحد سطح، پروتئین بالا، ارتفاع بوته مناسب، سازگاری عمومی بالا و مقاومت به بیماریهای رایج را از سایر ویژگیهای مهم این ارقام دانست.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ارقام جدید علوفه میتواند به کاهش وابستگی به واردات علوفه و افزایش خوداتکایی ملی منجر شود و دیمزارهای مناطق گرمسیری با بهرهوری از این ارقام میتوانند به تأمین علوفه موردنیاز کشور کمک کنند.
روستایی افزود: معرفی ارقام جدید خلر به کشاورزان این امکان را میدهد تا با حداقل نهاده، در شرایط دشوار نیز به بازده اقتصادی بالایی برسند. این موضوع به طور مستقیم در تأمین امنیت غذایی و تقویت معیشت دیمکاران کشور مؤثر است.