خیران و مردم شهر بهمن با جمع آوری کمک‌های نقدی، یک دستگاه تصویربرداری دیجیتال پیشرفته را تهیه و به مرکز دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهری و روستایی بهمن اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،دکتر یگانه امیری دندانپزشک این مرکز با بیان اینکه مرکز دندانپزشکی بهمن به یک دستگاه تصویربرداری دیجیتال پیشرفته نیاز داشت افزود: خیران شهر بهمن این دستگاه را به مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال با هدف تسریع در تصویربرداری دیجیتال دندان، تهیه و برای اقدامات درمانی به این مرکز اهدا کردند.

امیری افزود: مرکز دندانپزشکی شهر بهمن از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴ به مردم این شهر خدمت رسانی می‌کند.

سنسور آروی جی یک ابزار عکسبرداری از دندان و جایگزین رادیوگرافی اشعه ایکس در دندانپزشکی است.