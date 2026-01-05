پخش زنده
استاد زبان شناسی با اشاره به لزوم افزایش ضریب تاثیر درس فارسی در امتحانات نهایی برای ورود به دانشگاهها گفت: زبان فارسی باید به جایگاه واقعی خود در نظام آموزشی بازگردانده شود.
رضامراد صحرایی وزیر سابق آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما ضمن اشاره به اهمیت زبان فارسی و ادبیات در شکلدهی هویت جمعی ایرانیان، گفت: باید امتحانات نهایی دروس عمومی با ضریب قطعی به دانشگاهها بازگردادنده شود و بیشترین ضریب تاثیر را در همه رشتهها پیدا کند.
وی با مرور تاریخی ادبیات فارسی از رودکی تا قیصر امینپور و نقش شعر در تثبیت هویت ملی، تاکید کرد: زبان فارسی توانسته است پیوند فرهنگی و هویتی میان مردم ایران ایجاد کند و رسانهها با استفاده درست از این زبان، میتوانند میراث مشترک ایرانیان را حفظ کنند.
صحرایی همچنین به خطر آموزش تکزبانه انگلیسی در مدارس اشاره کرد و گفت: تسلط بر زبانهای دیگر مفید است، اما نباید به قیمت تضعیف زبان فارسی باشد. حفظ و ترویج زبان ملی جزو امنیت اجتماعی و فرهنگی کشور است.
وی در پایان سخنانش رسانهها را مخاطب اصلی این ماموریت دانست و افزود: هر متنی که در رسانهها تولید میشود، میتواند هویت، فرهنگ و سرمایه اجتماعی ایران را شکل دهد؛ از این رو رسانهها باید نقش پیامبری را دخصوص زبان فارسی به معنای واقعی کلمه ایفا کنند.