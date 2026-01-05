

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال مردان ایران که در مسیر آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ کویت، اردوی خود را از ۳۰ آذرماه ابتدا در تهران و سپس در بحرین پیگیری کرده بود و در جریان این اردو دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی بحرین برگزار کرد، پس از بازگشت از این کشور با نظر رافائل کاستیلو تمرینات خود را با ۲۳ بازیکن در تهران ادامه می‌دهد.

تیم ملی هندبال ایران پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه به‌منظور حضور در تورنمنتی تدارکاتی، راهی کشور اسپانیا خواهد شد.

اسامی ۲۳ بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

سعید برخورداری، میلاد قلندری، وحید مسعودی، یاسین کبیریان‌جو، محمدرضا اورعی، رضا عزتی، شهاب صادق‌زاده، یونس آثاری، علی حیدریان، سید علیرضا موسوی، رضا شجاعی، علیرضا دادوند، آرمان رحمانی، طا‌ها شکوهی‌پور، علیرضا پیرزاد اهوازی، امید عنایتی‌جو، روح‌الله عادل‌خانی، محمدرضا کاظمی، مهران رهنما، صابر حیدری، امیدرضا سرپوشی، محمد سیاوشی و پویا نوروزی

بیست‌ودومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۵ دی‌ماه تا ۹ بهمن ماه به میزبانی کویت برگزار می‌شود و چهار تیم برتر این رقابت‌ها، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ به میزبانی آلمان را کسب خواهند کرد.