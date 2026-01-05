پخش زنده
امروز: -
پاکستان در حالی که نگران تحولات ونزوئلا است، بر خویشتنداری و کاهش تنش تأکید کرد. همزمان، اسلامآباد و پکن هفتمین دور گفتوگوی استراتژیک خود را برگزار کردند که در آن، علاوه بر مسائل دوجانبه، حمله آمریکا به کاراکاس و بازداشت مادورو نیز مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری تریبیون، این گفتوگو با ریاست مشترک «سناتور محمد اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین برگزار شد، در حالی که تنشهای جهانی پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا افزایش یافته بود.
در بیانیهای که از سوی وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شد، این کشور «اهمیت ویژهای برای رفاه مردم ونزوئلا» قائل شده و «تحولات نگرانکننده در این کشور آمریکای جنوبی» را یادآوری کرد. پاکستان بر لزوم خویشتنداری و کاهش تنشها برای پایان بحران تأکید کرده و پایبندی به اصول منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل را راهحل همه مسائل باقیمانده دانست. همچنین تأکید شد که تحولات با دقت رصد شده و امنیت اتباع پاکستانی در ونزوئلا در نظر گرفته خواهد شد.
در همین حال، «وانگ یی» در پکن، اقدامات یکجانبه و استفاده یا تهدید به زور را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که هنجارهای بینالمللی در معرض تضعیف قرار گرفتهاند.
وی گفت: چین همواره مخالف استفاده یا تهدید به زور و همچنین تحمیل اراده یک کشور بر دیگری است و افزود که حاکمیت و امنیت تمامی کشورها باید تحت چارچوب حقوق بینالملل بهطور کامل حفظ شود. «وانگ یی» همچنین نسبت به افزایش بیثباتی و پیچیدگی محیط بینالمللی و ظهور هرچه بیشتر «قدرت نمایی یکجانبه» هشدار داد.
بحران ونزوئلا پس از عملیاتی ناگهانی از سوی نیروهای آمریکایی که به ربودن «مادورو» انجامید، آغاز شد و این اقدام موجب بحث جهانی درباره حاکمیت، مشروعیت و آینده نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد شده است.
در حاشیه این گفتوگو، پاکستان و چین به بررسی کلیه جنبههای روابط دوجانبه پرداخته و موضوعاتی مانند کریدور اقتصادی مشترک چین-پاکستان، تجارت و سرمایهگذاری، همکاریهای چندجانبه و تبادلات مردمی را مورد بحث قرار دادند. دو طرف بر اهمیت شراکت استراتژیک تأکید کرده و دوستی پاکستان و چین را برای صلح، ثبات و رفاه منطقه حیاتی خواندند.
همچنین، «دار» و «وانگ» لوگوی ویژه ۷۵ سالگی روابط دیپلماتیک پاکستان و چین را رونمایی کرده و جشنهای سالانه را به صورت رسمی آغاز کردند.
وزیر امور خارجه پاکستان از یک نمایشگاه ویژه عکس در پکن بازدید کرد که مهمترین نقاط عطف روابط دوجانبه از آغاز تعاملات دیپلماتیک تا راهاندازی سی پک را به نمایش گذاشته بود.