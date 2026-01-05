به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم والیبال ساحلی استقلال خراسان رضوی در دیدار فینال هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی کشور برابر شهداب جوان بافق متوقف شد و سومین مدال نقره خود را کسب کرد.

در این مسابقه‌ شهدابی‌ ها با تقویت ترکیب خود و اضافه شدن بازیکن جدید، چهره‌ ای متفاوت و آماده‌ تر نسبت به دیدارهای پیشین نشان دادند.

استقلال مشهد هم در این مسابقه با ترکیب پویا قصابیان و مهدی فرهادی به میدان رفت اما شهداب جوان بافق که از حمایت پرشور هواداران خود نیز برخوردار بود، توانست کنترل جریان بازی را در اختیار بگیرد. تیم بافق در دست نخست با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ به برتری رسید و در دست دوم نیز با حفظ برتری فنی و تمرکز بالاتر، ۲۱ بر ۱۵ پیروز شد تا عنوان قهرمانی هفته چهارم را از آن خود کند.

با این نتیجه، استقلال خراسان رضوی به مدال نقره هفته چهارم دست یافت.

نماینده شایسته خراسان رضوی با وجود توقف در فینال، همچنان جایگاه خود را به‌ عنوان یکی از گزینه‌ های جدی صعود به مرحله پلی‌ آف حفظ کرده است و با انگیزه بالا، رقابت‌ های پیش‌ رو را دنبال خواهد کرد.