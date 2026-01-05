پخش زنده
امروز: -
شکارچیان متخلف در حاشیه منطقه حفاظتشده شهرستان بیجار در جریان یک عملیات مشترک محیطبانی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار با اعلام این خبر گفت: محیطبانان پاسگاههای قمچُقای و صلواتآباد، با دریافت گزارشهای مردمی و در قالب یک عملیات مشترک، موفق به شناسایی و دستگیری متخلفانی شدند که قصد شروع به شکار در حاشیه منطقه حفاظتشده بیجار را داشتند.
رجب زاده افزود: در جریان این عملیات که در ساعات بامداد انجام شد، یک قبضه سلاح شکاری به همراه سه عدد فشنگ از متخلفان کشف و ضبط شد و افراد متخلف پیش از انجام هرگونه عمل شکار، توسط مأموران یگان حفاظت دستگیر شدند.
وی افزود: تمامی اقلام کشفشده صورتجلسه و ضبط شده و پرونده متخلفان جهت طی مراحل قانونی و صدور احکام لازم، به مرجع محترم قضائی ارجاع داده شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان در ارائه گزارشهای مردمی اظهار داشت: مشارکتهای مردم نقش مهمی در پیشگیری و برخورد مؤثر با تخلفات زیستمحیطی دارد.