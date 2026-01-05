پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان تهران، تشکیل دادگاههای تخصصی خانواده را گامی نو برای صیانت از نهاد خانواده، افزایش دقت در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی با بیان اینکه دادگاه خانواده باید محل حل اختلاف و سازش، نه تقابل و تشدید تنشها باشد افزود: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، اهتمام ویژهای به حفظ کرامت زنان و کودکان در پروندههای خانوادگی دارد.
القاصی همچنین بر اهتمام دستگاه قضایی در استان تهران برای فراهم شدن زیرساختهای لازم برای تقویت دادگاههای تخصصی خانواده تاکید کرد و گفت: این اقدامات بخشی از طرح ملی ساماندهی محاکم خانواده در کشور است که در اجرای سیاستهای دوره تحول و تعالی قوه قضاییه انجام میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، یکی از برجستهترین نتایج حاصل از اجرای برنامههای حمایتی و مشاورهای برگزار شده در اجریا برنامههای پیشگیرانه سند تحول و تعالی و نقش دورههای مشاوره پیش از طلاق اشاره نمود و بر ادامه اجرای طرحهایی، چون «طلاق بدون آسیب» و کارگاههای آموزشی ویژه زوجین در مجتمعهای شورای حل اختلاف تأکید کرد و افزود: مجموع آمار طلاق در استان تهران در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷۸۴ مورد کاهش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از کاهش طلاقهای ثبت شده در تهران نسبت به میانگین کشوری و رسیدن به رتبه ۱۳ استان تهران خبر داد و گفت: در راستای پیشگیری از بروز اختلافات خانوادگی، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، برنامههای آموزشی و مشاورهای متنوعی اجرا شده است.
القاصی گفت: از جمله این برنامهها میتوان به برگزاری کارگاههای مشاوره پیش از ازدواج، طرح "همیاران خانواده پایدار" برای آموزش مهارتهای زندگی، و دورههای توانمندسازی مشاوران خانواده اشاره کرد.
وی افزود: برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع چالشهای روابط زوجین و کارگاههایی با عنوان «تحکیم بنیان خانواده و ترویج ازدواج» ویژه کارمندان و خانوادههای آنان، گامی در جهت تقویت روابط زوجین محسوب میشود.