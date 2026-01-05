پخش زنده
از امروز پانزدهم دی تا پایان هفته جاری، وارونگی دما پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی پیشرو گفت: بررسیها از پایداری و سکون نسبی جو و همینطور وارونگی دما از امروز تا حداقل روز پنجشنبه حکایت دارد که موجب افزایش ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در استان خواهد شد.
بنا بر این شرایط، هشدار شماره ۹ زرد آلودگی هوا اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان طی روزهای گذشته صادر شده است.
سرمای شبانه تا پایان هفته کم و بیش تداوم خواهد یافت و دمای روزانه افزایش تدریجی را طی میکند.
در هفته جاری پدیده بارشی نخواهیم داشت هرچند، امروز و فردا افزایش پوشش ابر را در آسمان استان شاهد خواهیم بود.