رئیس پلیس راهور افارس از توقیف ۶۱۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در ۴۸ ساعت گذشته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ کورش کریمی گفت: در ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در کلانشهر شیراز و دیگر شهرهای فارس، ۴۷۰ خودرو و ۱۴۰ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگهای توقیفی منتقل شدند و همچنین ۲۰ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن ضبط شد.
وی افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهرهگیری از ظرفیتهای هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتارهای هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم زدن نظم و امنیت ترافیکی معابر میشود، با متخلفان به شدت برخورد میکند.