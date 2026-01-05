شب شعر و موسیقی «ملت حسین» با حضور جمعی از شاعران سرشناس کشور و دو خواننده، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شب شعر و موسیقی «ملت حسین» با هدف پاسداشت شعر و موسیقی آیینی و معاصر، برگزار شد و در این برنامه بیش از ۳۰ تن از شاعران نام‌آشنای کشور از جمله علیرضا قزوه، مصطفی محدثی خراسانی، مرتضی حیدری آل کثیر، محمود اکرامی فر، فائزه امجدیان و علی داوودی حضور داشتند.

در این شب شعر، بهرام پاییز و امیرحسین سمیعی از خوانندگان کشورمان به اجرای آثار موسیقایی پرداختند.

این رویداد فرهنگی ـ هنری به همت سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت سازمان بسیج هنرمندان، با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

شب شعر و موسیقی «ملت حسین» تلاشی برای پیوند شعر، موسیقی و مفاهیم فرهنگی ـ هویتی و ایجاد فضایی برای گفتگوی هنرمندان و علاقه‌مندان این حوزه است

در این مراسم، دبیر کنگره شب شعر ملت حسین سخنانی کوتاه گفت: میزبان اصلی این مراسم عشق است و میزبان حقیقی آن ایران؛ ایرانی با تمام شکوه، افتخار و اقتدار تاریخی‌اش. ایرانی که با شهدا، مقاومت و عزت بی‌بدیل خود در روزگار معاصر، روزهایی سرشار از عطر معنویت و شکوه را رقم زده و جان‌های ما را به آسمان، بهشت و ملکوت پیوند داده است.

وی افزود: شب شعر و موسیقی ملت حسین در روزهای همدلی و همراهی، با مشارکت و همکاری چهار نهاد و سازمان فرهنگی برنامه‌ریزی شد و امشب به ثمر نشست. جا دارد از همه این نهادها قدردانی کنم؛ از سازمان بسیج هنرمندان کشور، سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس، محمد نادری، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و همچنین اداره کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

محدثی خراسانی ادامه داد: «شب شعر را عمداً با غزل معروف عشق سوزان است آغاز کردیم، چرا که شاعر این اثر در جمع ما حضور دارد؛ جناب مهدی جهاندار. بنابراین برنامه شعرخوانی امشب با شعرخوانی ایشان آغاز می‌شود.

وی درباره ترکیب شاعران حاضر در این محفل گفت: «در شب شعر حدود ۲۰ شاعر حضور دارند که عمدتاً از شاعران جوان هستند و در کنار آن‌ها پیشکسوتان نیز با حضور گرم خود به غنا و صمیمیت محفل افزوده‌اند. شاعرانی که امشب شعرخوانی می‌کنند از هفت استان کشور هستند.

در ادامه این مراسم، شاعرانی چون حسین اسرافیلی و رضا اسماعیلی به شعرخوانی پرداختند.