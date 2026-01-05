پخش زنده
وزیر نفت: در حدود ۱۴ ماه گذشته، ۱۳ حلقه چاه در مجموعه پارس جنوبی وارد مدار تولید شد که مجموعاً حدود ۲۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش تولید گاز خام را برای کشور به همراه داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن پاکنژاد» بازدید از طرحهای منطقه ویژه انرژی پارس گفت: امروز فرصت ارزشمندی فراهم شد تا در خدمت همکاران عزیزمان باشم که در حوزه عملیات روی سکوهای گازی میدان پارس جنوبی مشغول فعالیتاند.
وزیر نفت بیان کرد: انتظار میرود تا پایان امسال و در حدود دو ماه و نیم آینده، چهار حلقه چاه جدید دیگر در قالب طرح حفاری درون میدانی به بهرهبرداری برسد که در این صورت، میزان افزایش تولید گاز به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز میرسد.
پاکنژاد تصریح کرد: آنچه در این عرصه بیش از هر چیز به چشم میآید، کار سخت، غیرت، ایثار و تلاش خستگیناپذیر همکاران ماست.
وزیر نفت گفت: فرصت را مغتنم دانستم تا به نمایندگی از مردم ایران، از این عزیزان که دور از خانواده و در شرایط دشوار کاری با ازخودگذشتگی به کشور خدمت میکنند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.