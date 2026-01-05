پخش زنده
امروز: -
درگیری میان ساکنان استان تخار با طلا کاران وابسته به طالبان در این استان دست کم ۴ کشته برجای گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رسانههای محلی افغانستان امروز اعلام کردند: این درگیری در شهرستان «چاه آب» استان تخار به وقوع پیوست که براثر آن ۳ نفر از ساکنان محل و یک نیروی طالبان کشته شدند.
این درگیری بر سر استخراج معادن طلا زمانی آغاز شد که به گفته مردم محل، شرکتهای استخراج معدن طلا وابسته به طالبان در تبانی با چینیها معادن طلا استان تخار را استخراج میکنند.
هنوز مسئولان محلی استان تخار وزارت معادن افغانستان در این باره واکنش نشان ندادهاند، قبل از این درگیریهای مشابه در شمال افغانستان بر سر استخراج معادن به وقوع پیوسته بود.
خبر دیگر اینکه دو نفر براثر فروریختن دیوار یک خانه در شهرستان «پرچمن» استان فراه در غرب افغانستان جان باختند.
رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی استان فراه گفت: در این حادثه، دو مرد جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر زخمی شد.