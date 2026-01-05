پخش زنده
کالا های اساسی انبار های گلستان آماده توزیع است و دستگاه های اجرایی آماده اجرای طرح افزایش کالابرگ الکتورنیک هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مسئولان استان در چهاردهمین جلسه تنظیم بازار استان از آماده توزیع بودن کالا های اساسی انبار های گلستان و آمادگی دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح افزایش کالابرگ الکتورنیک خبر دادند.
روح الله مهری ، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: وضعیت انبارهای کالاهای اساسی ما بسیار خوب است و پیشنهاد می کنیم که از محل ذخیره کالاها تا ۹۰ تن روغن به بازار تزریق شود.