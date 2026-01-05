به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مسئولان استان در چهاردهمین جلسه تنظیم بازار استان از آماده توزیع بودن کالا های اساسی انبار های گلستان و آمادگی دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح افزایش کالابرگ الکتورنیک خبر دادند.



روح الله مهری ، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: وضعیت انبارهای کالاهای اساسی ما بسیار خوب است و پیشنهاد می کنیم که از محل ذخیره کالاها تا ۹۰ تن روغن به بازار تزریق شود.