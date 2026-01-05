پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: حرکت به سمت آموزش متناسب با تفاوتهای فردی، پاسخی عقلانی به پیچیدگیهای امروز زیستبوم یادگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به همراه معاونین پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع و آموزش متوسطه و مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه در جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه مومنی حضور یافت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسه شورای دبیران دبیرستان مومنی، با تشریح الزامات تحول در سیاستهای کلان نظام تعلیم و تربیت، اظهار داشت: امروز نظام آموزشی ناگزیر از عبور از الگوهای یکنواخت و حرکت بهسوی رویکردهایی است که تنوع ظرفیتهای انسانی را مبنای برنامهریزی قرار میدهد. در این چارچوب، «عدالت آموزشی» نه بهعنوان یک مفهوم شعاری، بلکه بهمثابه منطق ساماندهنده تصمیمها و اقدامات تلقی میشود.
وی افزود: تأمین امکانات، هرچند ضروری ست، اما نقطه توقف محسوب نمیشود. آنچه به فرآیند یادگیری معنا میبخشد، حضور دبیرانی تحلیلگر و پرسشمحور است که قادرند ویژگیهای فردی، علایق، توانشها و استعدادهای نهفته دانشآموزان را شناسایی و هدایت کنند. حرکت به سمت آموزش متناسب با تفاوتهای فردی، پاسخی عقلانی به پیچیدگیهای امروز زیستبوم یادگیری است.
علیاکبر صمیمی با اشاره به ضرورت بازتعریف رویکردهای آموزشی تصریح کرد: هرگونه نگاه همسانساز، ناخواسته به حذف تفاوتها و نادیدهگرفتن قابلیتهای متنوع دانشآموزان منجر میشود و ساماندهی صحیح فرآیند تربیت، مستلزم آن است که هر یادگیرنده در جایگاهی متناسب با ظرفیتهای واقعی خود قرار گیرد؛ اصلی که نادیده گرفتن آن، پیامدهایی ساختاری در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: کیفیت تجربه آموزشی دانشآموزان در مناطق مختلف استان، شاخصی تعیینکننده در ارزیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت است. ایجاد همترازی در سطح آموزش ارائهشده، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، باید به اولویتی غیرقابل اغماض در سیاستگذاریها تبدیل شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اذعان داشت: در این مسیر، نظام سنجش و ارزشیابی نیز نیازمند بازنگری جدی است. ارزیابیها باید از قالبهای یکنواخت فاصله گرفته و بر اساس مسیر رشد، تواناییها و ویژگیهای فردی دانشآموزان طراحی شوند. آنچه امروز مطالبه میشود، تحولی عمیق در منطق قضاوت آموزشی است؛ تحولی که دستیابی به عدالت آموزشی واقعی را امکانپذیر میسازد.
وی تأکید کرد: تفکیک مناطق آموزشی بر مبنای شاخصهای کیفی، صرفاً گام نخست در این مسیر اصلاحی ست و تداوم حمایت هدفمند، هدایت منابع و تمرکز بر نیازهای واقعی یادگیرندگان، مسیر شکوفایی استعدادها را هموار خواهد کرد.
مقام عالی تعلیم و تربیت استان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تشخیص دقیق نیاز هر دانشآموز، از مسئولیتهای حرفهای و اخلاقی معلم در نظام تربیتی نوین است، بررسی دادهها نشان میدهد که طی یک سال گذشته، در برخی مؤلفههای کیفی، بهبودهای قابل توجهی حاصل شده و با استمرار این رویکرد، دستیابی به اهداف بلندمدت دور از دسترس نخواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: تحقق عدالت آموزشی، بدون استعدادیابی هدفمند، برنامهریزی آموزشی منعطف و طراحی مسیرهای یادگیری متناسب با تفاوتهای فردی امکانپذیر نیست و این مأموریت، مسئولیتی مشترک و تعهدی پایدار است که بر عهده تمامی کنشگران عرصه تعلیم و تربیت قرار دارد.