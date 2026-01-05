پخش زنده
جلسات تخصصی کمیته ملی المپیک با حضور مسئولان و کادر فنی فدراسیونهای تیراندازی باکمان، رزمی، بدمینتون و بسکتبال امروز در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این نشستها که بطور مجزا و با حضور مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی، رضا شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم های، محمد رضا محزون نماینده وزارت ورزش، عاطفه اسلامیان مدیر امور بین الملل و محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی برگزار شد.
علی نژاد ضمن خیر مقدم به مسئولین و کادر فنی فدراسیونها هدف از برگزاری چنین جلساتی را بررسی وضعیت تیمهای ملی اعزامی، چگونگی پشتیبانی و حمایتهای لازم برای اعزام کاروان کیفی با شانس مدال آوری بالا به این رقابتها دانست. در حد توان حمایتهای لازم را از رشتههای اعزامی به این بازیها برای کسب نتایج مطلوب خواهیم داشت و بالطبع انتظار داریم فدراسیونها برنامههای خود را بر حضور قدرتمندانه در این رقابتها متمرکز کنند.
اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی نیز ضمن تشریح چگونگی برگزاری این رقابتها و پراکندگی هتلها و محل برگزاری مسابقات بر حساسیت و دقت وظایف کادر سرپرستی کاروان اعزامی و سرپرست تیمهای اعزامی جهت هماهنگی هر چه بیشتر تاکید و عنوان داشت تمام تلاش ما اینست ورزشکاران و مربیان، دغدغهای در جریان برگزاری رقابتها نداشته باشند.
شجیع رییس مرکز نظارت بر تیمهای ملی نیز ضمن بررسی دادههای آماری چند ماه قبل رشتههای فوق و اشاره به رنکینگ نمایندگان کشورمان تحلیلهای کمی و کیفی خوبی از وضعیت رقبا و نمایندگان کشورمان ارائه داد.
در این نشست چگونگی حضور ورزشکاران آقا و خانم در این بازیها، همزمانی و یا نزدیکی بازیهای آسیایی با رقابتهای جهانی و بین المللی برخی رشتهها مثل کشتی، تعداد و سهمیه ورزشکاران بوکس، وضعیت ملی پوشان بانوان و آقایان رویینگ، میزان حضور در مسابقات بین المللی قبل از بازیهای آسیایی، احتمال جذب مربیان خارجی، برگزاری اردوهای مشترک بین المللی، فواصل بین محل اسکان تیمها و مسابقات رشتههای مختلف، وضعیت شهر میزبان، حمل و نقل و موارد دیگر از جمله مسایل مهمی بود که در نشستهای مجزا با مسئولین و مربیان رشتههای فوق مطرح گردید.
محسن شادی رییس فدراسیون روئینگ، عمران پورعسگر نایب رییس، فاطمه حسنی نایب رییس و افشین فرزام کادر فنی روئینگ، روح اله حسینی رییس فدراسیون بوکس، همایون امیری سرمربی مردان و ماهان منصوری سرپرست نایب رئیسی بانوان بوکس، ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون کشتی و امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو به همراه رامین موحدنیا، فرشاد عربی، محبوبه کریمی، مریم هاشمی و مهدی خانی کادر فنی ساندا و تالوی مردان و بانوان ووشو در این نشستها حضور داشتند.