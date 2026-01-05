شرکت حدود ۵۰۰ نفر از خانواده نیروی انتظامی خراسان رضوی در اعتکاف
شرکت گسترده همسران و فرزندان کارکنان انتظامی خراسان رضوی در برنامه اعتکاف، نشان دهنده عمق باورهای دینی در خانواده بزرگ فراجا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
رئیس عقیدتی - سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، با تأکید بر نقش اثرگذار خانواده های انتظامی در موفقیت مأموریت های امنیتی، گفت: هرچه توجه خانواده های کارکنان فراجا به امور معنوی، قرآنی و اعتقادی بیشتر باشد، همکاران ما در صحنه مأموریت و تأمین نظم و امنیت جامعه موفق تر عمل می کنند.
حجت الاسلام علیرضا رامیار با اشاره به حضور گسترده خانواده های کارکنان انتظامی در برنامه های فرهنگی و مذهبی بهویژه آیین اعتکاف افزود: امسال نزدیک به ۵۰۰ نفر از همسران و فرزندان کارکنان انتظامی در سطح استان، از شهرک ها و مجتمع های فرهنگی تا مساجد شهرستان ها و مشهد مقدس، در این برنامه معنوی شرکت کردند که این استقبال گسترده، نشان دهنده عمق باورهای دینی در خانواده بزرگ فراجا است.
رامیار خاطرنشان کرد: در حالی که همکاران ما شب ها در مصاف با مخلان نظم و امنیت و در کف خیابان ها مشغول خدمت رسانی هستند، خانواده های آنان با روزه داری، عبادت، دعا و انس با قرآن، پشتوانه ای معنوی، محکم و اثرگذار برای مأموریت های سخت انتظامی فراهم می کنند؛ که صحنه ای زیبا از همراهی خانواده با مجاهدت همسران و پدرانشان در مسیر امنیت مردم است.
وی با بیان اینکه کارکنان انتظامی همزمان با انجام بیش از ۴۰ مأموریت و ۷۰۰ وظیفه تخصصی، از حمایت معنوی خانواده های خود بهره مند هستند، تصریح کرد: این انسجام اعتقادی و قرآنی خانواده ها، رمز درخشش همکاران ما در همه صحنه ها است و موجب می شود با قدرت، ایمان و آرامش در برابر تهدیدات ایستادگی کنند.