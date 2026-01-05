به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با میلاد فرخنده حضرت امام علی (ع)، برنامه ویزیت رایگان پزشکی با مشارکت بیمارستان رسالت ماسال و شبکه بهداشت و درمان شهرستان، در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاله‌سرا برگزار شد.

در این برنامه سلامت‌محور، پزشکان عمومی، متخصص داخلی، متخصص زنان، دندانپزشک و کارشناس تغذیه حضور داشتند و خدمات رایگان مشاوره‌ای، تشخیصی و درمانی اولیه را به ۳۰ نفر از ساکنان این روستا ارائه کردند.