همزمان با فرارسیدن ولادت باسعادت امیرالمؤمنین امام علی (ع)، برنامه ویزیت رایگان بیماران با حضور پزشکان عمومی و متخصص در روستای چالهسرای شهرستان ماسال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با میلاد فرخنده حضرت امام علی (ع)، برنامه ویزیت رایگان پزشکی با مشارکت بیمارستان رسالت ماسال و شبکه بهداشت و درمان شهرستان، در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چالهسرا برگزار شد.
در این برنامه سلامتمحور، پزشکان عمومی، متخصص داخلی، متخصص زنان، دندانپزشک و کارشناس تغذیه حضور داشتند و خدمات رایگان مشاورهای، تشخیصی و درمانی اولیه را به ۳۰ نفر از ساکنان این روستا ارائه کردند.