به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در چهارمین پویش ملی «ایران سرسبز» (همدلی و وفاق برای حفظ منابع طبیعی) در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، پنج نفر از دانش‌آموزان توانمند و خلاق استان آذربایجان غربی موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند.

اسامی این افتخار آفرینان به شرح ذیل است:

آنیتا بال نور رتبه دوم رشته نقاشی متوسطه اول مدرسه فرزانگان۱ مهاباد

شیدا عزتی مقدم رتبه دوم رشته موشن گرافی متوسطه اول مدرسه مائده ناحیه۲ ارومیه

زهرا نباتی شایسته تقدیر رشته شعر متوسطه اول مدرسه شهید باهنر تکاب

فرزانه سلطانی زاده شایسته تقدیر رشته فیلم کوتاه متوسطه دوم مدرسه عزیز انباری مهاباد

ستایش وحیدی شایسته تقدیر رشته نقاشی متوسطه اول مدرسه ۱۳ آبان میاندوآب