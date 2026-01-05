سومین همایش نماز سپاه امام علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) استان با هدف توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت برگزار شد.

این همایش در چارچوب اجلاسیه سراسری نماز سپاه و با حضور فرماندهان، مسئولان، روحانیون و فعالان حوزه نماز، برگزار و از خادمان و مروّجان نماز جماعت در سپاه استان تجلیل شد.

سومین همایش نماز سپاه استان در پنج بخش جشنواره فرهنگی هنری برگزار شده و علاوه بر ارائه گزارش عملکرد ساخت، توسعه و تجهیز نمازخانه‌ها و مساجد سپاه، آثار برگزیده فرهنگی و هنری نیز معرفی و تقدیر شدند.

این جشنواره شامل بخش‌های ادبی، هنری، هنر‌های تجسمی، موشن‌گرافی، کلیپ، عکس، دل‌نوشته و مقاله بوده که آثار متعددی به دبیرخانه ارسال شده و پس از داوری، آثار منتخب امروز مورد تجلیل قرار گرفتند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) در این همایش با تأکید بر نقش نماز در اقتدار و مقاومت جامعه اسلامی گفت: همه حرکت‌های انبیای الهی در مسیر اقامه نماز بوده و نماز عامل پیوند انسان با خدا و زمینه‌ساز آرامش، استقامت و تعالی فرد و جامعه است.

آیت‌الله سید محمد سعیدی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره حضور قلب در نماز افزود: نماز زمانی اثرگذار خواهد بود که انسان احساس کند در حال گفت‌و‌گو با خداست و این توجه و حضور، زمینه‌ساز تحول فردی و اجتماعی می‌شود.

در ادامه این همایش، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه نماز دارای کارکرد‌های راهبردی است گفت: نماز در قرآن کریم دارای نقش‌های بنیادین در انسان‌سازی، جهت‌دهی به زندگی و جذب برکات الهی است و می‌تواند مسیر و سرنوشت انسان و جامعه را تغییر دهد.

سردار حسین محبی با اشاره به برگزاری همایش‌ها و اجلاسیه‌های نماز در سطح سپاه، افزود: تاکنون هزاران اثر فرهنگی، هنری و پژوهشی در حوزه نماز تولید شده و این حرکت فرهنگی با هدف تعمیق مفاهیم بلند نماز در میان کارکنان، فرماندهان و سربازان سپاه ادامه خواهد داشت.