پخش زنده
امروز: -
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از برنامه جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تربیت نیروی متخصص در هوش مصنوعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی بر اجرای سریع تفاهمنامه همکاری گرین بانک با هدف ایجاد مرکز نوآوری در حوزه هوش مصنوعی و تضمین شغلی برای فارغالتحصیلان این دانشگاه تاکید کرد.
سیدمحمدرضا خلیلی ضمن بررسی روند اجرای این تفاهمنامه مشترک، تضمین اشتغال برای نیروی کار تربیتشده را یکی از اهداف اصلی تفاهمنامه منعقده با مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی عنوان کرد.
وی این مرکز را بسیار خوب و با استاندارد توصیف کرد و گفت: شور و حال دانشجویان و رفتوآمدها در این محیط علمی را دیدم و امید است دانشجویان، پژوهشگران و مدرسان از این فضای مناسب، استفاده لازم را داشته باشند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، تفاهمنامه جدید را سرآغاز یک جهش دانست و افزود: این تفاهمنامه سرآغاز حرکتی بهسوی ترقی، اشتغال و آموزش جوانان و استفاده درست آنها از هوش مصنوعی در کنار علایق خودشان است. امید است هر چه زودتر نتایج این تفاهمنامه در دانشگاه جامع علمی کاربردی به منصه ظهور برسد.
خلیلی گفت: برنامه داریم رویدادها و استارتاپهای مناسب در راستای نیاز کشور و مهارتافزایی دانشجویان برگزار شود و شاهد مشارکت دانشجویان در فعالیتهای خلاقانه و اقدامات پژوهشی و فعالیتهای مثبت باشیم.