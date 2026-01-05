اقتدار جمهوری اسلامی حاصل همراهی مردم و حمایت از انقلاب است
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: امروز اقتدار جمهوری اسلامی حاصل همراهی مردم، بصیرت عمومی و حمایت از انقلاب و ولایت است؛ مردمی که در تمام مقاطع حساس، پشتیبان نظام بودهاند و همین عامل، رمز تداوم قدرت و پیشرفت ایران است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار حمید خرمدل در همایش «پاسداری انقلاب تا انقلاب مهدی» که در سپاه شهرستان دشتستان برگزار شد، با اشاره به ماهیت اختلافات جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: تقابل جمهوری اسلامی با این دشمنان یک اختلاف معمولی سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه تقابلی وجودی و اعتقادی است که اساس آن به استقلال، هویت و پیشرفت ملت ایران باز میگردد.
وی با بیان اینکه آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تمام ظرفیتهای خود را برای مقابله با ملت ایران بهکار گرفته است، افزود: تحریمهای اقتصادی، تهدیدهای نظامی، جنگ روانی و توطئههای امنیتی، بخشی از ابزارهای دشمن برای تضعیف جمهوری اسلامی بوده؛ اما با وجود گذشت ۴۷ سال، آنها نتوانستهاند به اهداف خود دست پیدا کنند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل نهتنها حاضر به پذیرش ایران قدرتمند نیستند، بلکه مسئله اصلی آنها اصل موجودیت و عزت ملت ایران است و به همین دلیل، هیچگاه از دشمنی خود دست نکشیدهاند.
وی با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر، گفت: دشمنان طی سالهای گذشته تمرینها و برنامهریزیهای گستردهای برای شکست ایران انجام دادند، اما در میدان عمل حتی ۱۲ روز جنگ نیز نتوانستند مقاومت کنند و با شکست مواجه شدند.
سردار خرمدل نقش مردم را عامل اصلی ناکامی دشمنان دانست و افزود: مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه نهتنها همراه دشمن نشدند، بلکه با هوشیاری، ایستادگی و حضور آگاهانه خود، نقشههای آمریکا و همپیمانانش را خنثی کردند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تأکید کرد: دشمنان بهدنبال ایجاد شکاف میان مردم و نظام و حتی تجزیه ایران بودند، اما به هیچیک از این اهداف دست نیافتند.
