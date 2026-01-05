اقتدار جمهوری اسلامی حاصل همراهی مردم و حمایت از انقلاب است

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: امروز اقتدار جمهوری اسلامی حاصل همراهی مردم، بصیرت عمومی و حمایت از انقلاب و ولایت است؛ مردمی که در تمام مقاطع حساس، پشتیبان نظام بوده‌اند و همین عامل، رمز تداوم قدرت و پیشرفت ایران است.