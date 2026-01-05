به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید لیگ قایقرانی آب‌های آرام در سال ۱۴۰۴ با برگزاری مسابقات مرحله نخست امروز در دریاچه آزادی آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های پرنسه، استقلال، بحرگستر پارس، نوین تهران و پارس جنوبی در بخش بانوان و پرنسه، استقلال، دانشگاه آزاد، پارس جنوبی، کاسپین و اصفهان خروشان در بخش آقایان برگزار خواهد شد.

مرحله نخست این رقابت‌ها با برگزاری ۲۲ ماده مسابقاتی امروز در دریاچه آزادی پیگیری می‌شود.

در ادامه مسابقات، تیم‌ها در مواد کایاک و کانوی ۵۰۰ متر بانوان و آقایان رقابت کردند.

در کانوی یکنفره ۵۰۰ متر آقایان، محمدنبی رضایی از پارس جنوبی با زمان ۲:۰۳.۲۱ دقیقه اول، رجب‌اف مخمدی از استقلال با زمان ۲:۰۷.۳۱ دقیقه دوم، متین غافری از کاسپین با زمان ۲:۱۰.۱۹ دقیقه سوم شدند.

در کانوی یکنفره ۵۰۰ متر بانوان، مائده شورگشتی از استقلال با زمان ۲:۲۴.۷۷۰ دقیقه مقام اول، هدیه خیرآبادی از پارس جنوبی با زمان ۲:۲۴.۹۴۰ دقیقه مقام دوم و فاطمه زندی از بحرگستر پارس با زمان ۲:۴۵.۳۵۰ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.

در کانوی دونفره ۵۰۰ متر آقایان، رجب‌اف مخمدی و شهریار دامینف از استقلال با زمان ۱:۵۴.۱۵ دقیقه، محمد شکوری و محمدنبی رضایی از پارس جنوبی با زمان ۱:۵۷.۵۸ دقیقه و ارشیا عبدالهی و بنیامین صادقی از دانشگاه آزاد با زمان ۲:۰۴.۱۸ دقیقه اول تا سوم شدند.

در کانوی دونفره ۵۰۰ متر بانوان، هستی ناصری و زهرا اصلانی از استقلال با زمان ۲:۱۹.۲۶ دقیقه، مهرناز صدیق فرشیان و هیوا افضلی از بحرگستر پارس با زمان ۲:۱۹.۵۱ دقیقه و هدیه خیرآبادی و نسترن خیرالهی از پارس جنوبی با زمان ۲:۲۵.۰۲ دقیقه مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در کایاک دونفره ۵۰۰ متر آقایان، عباس حسینی و پیمان قویدل از پارس جنوبی با زمان ۱:۴۲.۳۸ دقیقه مقام اول، علی آقامیرزایی و ابوالفضل جنتی از استقلال با زمان ۱:۴۶.۳۴ دقیقه مقام دوم و محراب آسایش خورشید و محمد میرزایی از کاسپین با زمان ۱:۴۷.۶۴ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.

در کایاک چهارنفره ۵۰۰ متر آقایان، پارس جنوبی با ترکیب داریوش محمدی، عباس حسینی، سپهر ساعتچی و پیمان قویدل با زمان ۱:۳۲.۶۷ دقیقه در جایگاه نخست ایستاد، استقلال با ترکیب علی آقامیرزایی، امیررضا برزگر، ابوالفضل جنتی و امیررضا اولادیان با زمان ۱:۳۴.۶۰ دقیقه دوم شد و کاسپین با ترکیب محمد میرزایی، محراب آسایش خورشید، راستین محمدیان و پویا ابوطالبی با زمان ۱:۳۷.۲۸ دقیقه در رده سوم قرار گرفت.

در کایاک چهارنفره ۵۰۰ متر بانوان بحرگستر پارس با ترکیب ترنم اکبرزاده، الناز شفیعیان، نجمه سجادی و مهسا آذری با زمان ۱:۵۰.۸۱ دقیقه اول، پارس جنوبی با ترکیب تانیا کارگرپور، فاطمه موسوی، صوفیا پاکروان و هلیا طالبی با زمان ۱:۵۲.۵۲ دقیقه دوم و استقلال با ترکیب گلناز غضنفریان، عسل کاظمی، مهسا گرجی و مریم آقایی با زمان ۱:۵۳.۱۴ دقیقه سوم شدند.

این رقابت‌ها با برگزاری مسابقات مسافت ۲۰۰ متر مرحله نخست در دریاچه آزادی در حال برگزاری است.