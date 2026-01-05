پخش زنده
روبن آموریم، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال منچستریونایتد از سمت خود برکنار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبن آموریم فقط ۱۴ ماه روی نیمکت شیاطین سرخ دوام آورد و باشگاه به دنبال ادامه نتایج ضعیف در فصل جاری تصمیم به برکناری وی گرفت. گفته میشود این تصمیم به دنبال اختلاف بر سر سیاستهای نقل و انتقالات باشگاه گرفته شده است. اخیرا خبرهایی درباره اختلاف شدید آموریم با جیسون ویلکاکس مدیر تیم منتشر شده بود و آموریم پس از بازی با لیدز نیز گفت که از این وضع ناامید شده است، اما تصمیم دارد تا پایان قرارداد ۱۸ ماهه اش در باشگاه بماند. اما این نظر باشگاه نبود.
آموریم انتظار داشت باشگاه در ماه ژانویه از درخواستهای نقل و انتقالات او پیروی و حمایت کند و پیشنهاد خریدهای گرانقیمتی را به عمر براده مدیر اجرایی باشگاه ارائه کرده بود، اما وی روز جمعه گفت: تا کنون هیچ مذاکرهای در مورد تغییر در تیم صورت نگرفته است.
آموریم دیروز هم گفت: من به اینجا آمدهام تا مدیر منچستر یونایتد باشم نه سرمربی تیم! میدانم که نام من مورینیو، توخل و یا کونته نیست، اما من هم یک مدیر هستم. من تا پایان قراردادم میمانم مگر آنکه هیئت رئیسه باشگاه تصمیم دیگری بگیرد. استعفا نمیدهم و کارم را تا زمانی که جایگزینی برایم در نظر گرفته شود ادامه میدهم.
آموریم با انتقاد از توجه بیش از حد باشگاه به نظرات برخی مفسران افزود: نظر آنها بیشتر از من مورد توجه قرار میگیرد و اگر نمیتوانند گری نویلها و انتقادات از همه چیز را تحمل کنند، باید دست به تغییر بزنیم!
در بیانیه باشگاه یونایتد آمده است: تیم در رده ششم جدول است، اما باشگاه تصمیم گرفت که اکنون زمان مناسبی برای تغییر است. این تغییر به تیم اجازه میدهد تا حد امکان بهترین رده را تا پایان فصل کسب کند و از آموریم به خاطر تلاشش تشکر میکنیم.
باشگاه منچستری در بدو استخدام آموریم برای حمایت از او ۲۵۰ میلیون پوند هزینه کرد و با این رقم یکی از پرخرجترین باشگاههای لیگ برتر معرفی شد.
تیم فصل قبل با نشان دادن ضعیفترین عملکرد خود با ۴۲ امتیاز پانزدهم شد و در فینال لیگ اروپا هم برنده نبود. تابستان گذشته باشگاه ۱۶۵ میلیون پوند دیگر برای خرید بنیامین ششکو، بریان امبوئمو و ماتیوش کانیا هزینه کرد، اما آموریم نتوانست اقبال تیم را چندان عوض کند. آموریم ۴۰ ساله دو فصل قبل توانسته بود تیم اسپورتینگ لیسبون را قهرمان لیگانوس پرتغال کند.
اکنون گفته میشود دارن فلچر ۴۰ ساله و هافبک سابق اسکاتلندی و منچستریونایتد جانشین آموریم خواهد شد.