\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u00a0 \u0645\u0644\u06cc\u062d\u0647 \u0645\u0639\u0642\u0648\u0644\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f : \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0622\u062e\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0635\u0627\u0641 \u062a\u0627 \u0642\u0633\u0645\u062a\u06cc \u0627\u0628\u0631\u06cc \u06af\u0627\u0647\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0628\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n