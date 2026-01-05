تشکیل کمیته مشترک همکاری میان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در دیدار مسئولان دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداو سیما از کابل، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان امروز اعلام کرد: سید مالک حسینی معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با مولوی «محمد زاهد» معاون کار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان دیدار و در مورد مسائل کار، آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای، ساماندهی کارگران و تشکیل کمیته مشترک همکاری بین دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران که در کابل به سر می‌برد با وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان دیدار و از مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بصیر در کابل بازدید کرد.

تبادل نیروی کار، آموزش نیرو‌های متخصص، تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ساماندهی کارگران افغان در ایران و تقویت بازار کار در افغانستان از مهمترین موضوعات مورد بحث در دیدار سید مالک حسینی با مقامات افغان بوده است.