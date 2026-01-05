جلسه متناطر پیگیری مصوبات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی خوزستان، برگزار شد و مهم‌ترین راهکار‌های تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی‌پور مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با اشاره به برگزاری این نشست اظهار داشت: جلسه پیگیری مصوبات کمیسیون آموزش مجلس با هدف ارزیابی روند اجرای تعهدات دستگاه‌ها، رفع موانع موجود و هم‌افزایی میان نهاد‌های مسئول در محل سالن جلسات حوزه عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.

وی با تأکید بر اهمیت این جلسات عنوان کرد:در این نشست، مصوبات کمیسیون آموزش مجلس به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تسریع در اجرای آنها، صورت‌جلسه‌ای تنظیم گردید.

سعیدی‌پور تصریح کرد: یکی از محوری‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، نامه ارسالی استاندار خوزستان خطاب به وزارت نفت بود که در آن درخواست شده است دو و نیم همت از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در سال جاری به نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان خوزستان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تحقق این مهم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی، جایگزینی مدارس فرسوده و ناایمن، توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار و افزایش سرانه فضای آموزشی استان داشته باشد و گامی مؤثر در پاسخ به مطالبات به‌حق دانش‌آموزان و فرهنگیان استان باشد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان با اشاره به همراهی سایر دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: در این نشست، دستگاه‌های اجرایی استان آمادگی خود را برای همکاری همه‌جانبه در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی اعلام کردند و بر ضرورت هم‌افزایی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بهره‌گیری از منابع ملی و استانی تأکید شد.

سعیدی‌پور گفت: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان با حمایت استانداری، تعامل مؤثر با مجلس شورای اسلامی، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی خیرین مدرسه‌ساز، با جدیت تحقق عدالت آموزشی را به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال می‌کند و پیگیری مصوبات کمیسیون آموزش مجلس را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد.