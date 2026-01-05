پخش زنده
امروز: -
با وارونگی هوا و افزایش غلظت آلایندهها در اراک، سومین هشدار سطح نارنجی استان مرکزی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح نارنجی شماره ۳ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
پیرو هشدار زرد آلودگی هوا شماره ۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ و تایید محتوی این هشدار، بررسیها حاکی از تقویت شرایط پایداری جوی و سکون نسبی هوا و وارونگی دما است.
زمان شروع: سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
زمان پایان: چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
نوع مخاطره:
افزایش ظرفیت انباشت آلایندههای جو در اراک و سایر مناطق صنعتی استان
منطقه اثر:
اراک
اثر مخاطره:
افزایش غلظت آلایندههای جو و کاهش کیفیت هوا که در صورت عدم مهار منابع آلاینده میتواند در برخی از ساعات به محدوده ناسالم برای همه گروهها برسد.
توصیه:
خودداری افراد بهویژه گروههای حساس از حضور در فضای آزاد در هنگام افزایش شاخصهای آلودگی هوا؛
خودداری از فعالیتهای ورزشی؛
مدیریت منابع آلاینده هوا؛
و آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه و مراکز درمانی.