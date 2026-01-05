با وارونگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها در اراک، سومین هشدار سطح نارنجی استان مرکزی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح نارنجی شماره ۳ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه:

پیرو هشدار زرد آلودگی هوا شماره ۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ و تایید محتوی این هشدار، بررسی‌ها حاکی از تقویت شرایط پایداری جوی و سکون نسبی هوا و وارونگی دما است.

زمان شروع: سه‌شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

زمان پایان: چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

نوع مخاطره:

افزایش ظرفیت انباشت آلاینده‌های جو در اراک و سایر مناطق صنعتی استان

منطقه اثر:

اراک

اثر مخاطره:

افزایش غلظت آلاینده‌های جو و کاهش کیفیت هوا که در صورت عدم مهار منابع آلاینده می‌تواند در برخی از ساعات به محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها برسد.

توصیه:

خودداری افراد به‌ویژه گروه‌های حساس از حضور در فضای آزاد در هنگام افزایش شاخص‌های آلودگی هوا؛

خودداری از فعالیت‌های ورزشی؛

مدیریت منابع آلاینده هوا؛

و آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و مراکز درمانی.