مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: با اعلام کالابرگ‌های الکترونیکی جدید از سوی دولت، شهروندان می‌توانند با مراجعه به تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار، محصولات اعلام شده را خریداری کنند.

امکان خرید با کالابرگ‌های الکترونیکی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بختیاری زاده گفت: شهروندان تهرانی می‌توانند با کالابرگ‌های الکترونیکی از تمامی بازار‌ها و میادین میوه و تره بار خرید کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه اعتبار ۴ میلیونی کالابرگ از ۲۰ دی واریز می‌شود، محصولاتی مانند شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، مرغ، ماکارونی، قند، برنج، روغن، شکر، حبوبات در قالب کالابرگ قابل عرضه است که شهروندان می‌توانند با مراجعه به میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار این کالا‌ها را خریداری کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: اختلاف قیمت در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار با مغازه ها باعث می‌شود تا شهروندان در خرید با کالا برگ‌های الکترونیکی بتوانند محصولات بیشتری را تهیه کنند.

وی بیان کرد: با توجه به ایجاد امکان خرید با کالا برگ بیشتر غرف میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران مجهز به تجهیزات مورد نیاز شده‌اند.

بختیاری‌زاده یادآور شد: همچنین برای اطلاع‌رسانی به شهروندان تمامی غرفی که امکان خرید با کالابرگ‌های الکترونیکی وجود دارد؛ پلاکارد نصب می‌شود.

بختیاری‌زاده در ادامه گفت: تجربه نشان داده، یکی دیگر از دلایل استقبال شهروندان این است که آنها می‌توانند بدون اینکه در صف‌های طولانی منتظر بمانند از غرف میادین و بازار‌ها خرید کنند.

وی افزود: در صورت بروز مشکل در استفاده از کالابرگ‌ها در غرف میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار علاوه بر سامانه‌هایی که وزارت کار و رفاه اجتماعی به این منظور راه اندازی کرده است، شهروندان با مراجعه به مدیران میادین و روسای بازار می‌توانند موارد پیش آمده را رفع کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران تاکید کرد: دسترسی آسان شهروندان تهرانی به بازار‌های میوه و تره بار محلی باعث شده تا سازمان با همکاری دولت امکان خرید بی دغدغه شهروندان را با کالا برگ‌های الکترونیکی فراهم کند.