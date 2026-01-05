به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: گزارشی مبنی بر فروش مواد مخدر صنعتی توسط راننده و سرنشین خودرو پژو ۴۰۵ به این فرماندهی اعلام شد.

او افزود: ماموران پس از بررسی‌های میدانی و رصد مناطق جرم خیز خودرو موردنظر را در حال توزیع مواد در بین جوانان مشاهده کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متهمان با دیدن ماموران با استفاده از خودرو فرار کردند، افزود: ماموران پس از مسافتی تعقیب و مراقبت سرانجام خودرو را با اقدامات فنی متوقف و هر دو نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو حدود ۲۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین در بسته‌های آماده فروش کشف شد، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.