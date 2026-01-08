پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: امسال ۳ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ به ۴۲ واحد صنعتی استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ امیرعلی مسیبی گفت: این تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بخش صنعت بوده است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده است.
وی با اشاره به تخصیص ۴ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال اعتبار به استان افزود: بانکهای عامل ارائه کننده این تسهیلات بانکهای ملت، توسعه تعاون و صنعت و معدن میباشد.
این مقام مسئول افزود: در این راستا ۱۰۷ طرح به میزان ۱۲ هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال از طریق کمیته استانی به بانکها معرفی شدند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: از طرحهای معرفی شده به ۴۲ طرح به میزان ۳ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
وی با اشاره به تحقق پرداخت ۹۲ درصد از تسهیلات تخصیص یافته به استان گفت: ۸۵۳ میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه ثابت و ۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است.
مسیبی افزود: بالغ بر یکهزار و ۲۱۸ میلیارد ریال تسهیلات نیز از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به مشاغل خانگی تخصیص یافته است.