وارد مدار شدن واحد آسیبدیده پالایشگاه فجر جم
ردیف دوم واحد شیرینسازی شرکت پالایش گاز فجر جم که در جریان جنگ ۱۲روزه دچار حادثه شده بود، با حضور وزیر نفت، دوباره به مدار تولید بازگشت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، طرح بازسازی ردیف دوم واحد شیرینسازی پالایشگاه گاز فجر جم که در جنگ ۱۲ روزه دچار حادثه شده بود، ظهر دوشنبه ۱۵ دی با حضور محسن پاکنژاد، وزیر نفت به مدار بهرهبرداری بازگشت.
ردیف دوم واحد شیرینسازی شرکت پالایش گاز فجر جم خرداد امسال در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود که با تلاش شبانهروزی متخصصان و کارکنان شرکت پالایش گاز فجر جم در مدت زمان کوتاهی دوباره جان گرفت و اکنون آماده تولید حداکثری است.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت در این آیین با اشاره به وقوع اصابت و آسیب به تأسیسات گازی پالایشگاه فجر جم، اظهار کرد: غروب ۲۴ خردادماه سال جاری به من اطلاع دادند که بخشی از پالایشگاه گاز فجر جم مورد اصابت قرار گرفته است. پس از آن، بررسیهای اولیه برای ارزیابی میزان خسارت انجام شد و شدت آسیبها در آن زمان برایم باورپذیر نبود.
وی با تأکید بر نقش ظرفیتهای داخلی افزود: توانمندیها و ظرفیتهای شرکتهای داخلی موجب شد این آسیبها به دستاوردهای قابل توجهی تبدیل شود و طرح بازسازی در چارچوب زمانبندی تعیینشده حدود شش ماهه، به بهرهبرداری برسد.
وزیر نفت با اشاره به حساسیت شرایط کنونی کشور در حوزه انرژی، تصریح کرد: در روزهایی که به دلیل ناترازی، کشور به شدت به هر مترمکعب گاز نیاز دارد، قرار گرفتن دوباره پالایشگاه فجر جم در مدار تولید کمک بسیار مؤثری به شبکه گاز کشور کرده است.
پاکنژاد با تأکید بر اهمیت این اقدام در زمان اوج نیاز کشور به انرژی تصریح کرد: در شرایطی که ناترازی گاز فشار مضاعفی به شبکه وارد کرده بود، کارکنان صنعت گاز توانستند حجم قابل توجهی از تولید را به شبکه سراسری برسانند و کشور را از یک مقطع بسیار حساس عبور دهند.
وی ضمن قدردانی از کارکنان صنعت گاز گفت: جا دارد از همه همکارانم در شرکت ملی گاز ایران برای این تلاش بزرگ تشکر و قدردانی کنم. همچنین از همه عزیزانی که ما را در این مسیر و در این مراسم همراهی کردند، سپاسگزارم و سلام و درود خود را به ملت ایران تقدیم میکنم.
بر پایه این گزارش این واحد که خردادماه امسال در پی جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، پس از اجرای طرح بازسازی و تعمیرات اساسی، بار دیگر عملیاتی شد. روند احیا و بازسازی این واحد با تلاش شبانهروزی متخصصان و کارکنان پالایشگاه گاز فجر جم و در مدتزمان کوتاه انجام گرفت.
با راهاندازی دوباره ردیف دوم واحد شیرینسازی، پالایشگاه گاز فجر جم اکنون آمادگی تولید حداکثری را داشته و نقش خود را در تأمین پایدار گاز کشور از سر گرفته است.