روحانی شهید حسن تمکین وش علاوه فعالیت‌های تبلیغی در جبهه‌های جنگ به عنوان یک رزمنده جسور و شجاع نیز در میدان نبرد حضور داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روحانی شهید حسن تمکین وش در سال ۱۳۴۱ در شهرستان ارومیه دیده به جهان گشود.

او علاوه بر این که فعالیت‌های تبلیغی در جبهه‌های جنگ را انجام می‌داد به عنوان یک رزمنده جسور و شجاع نیز در میدان نبرد حاضر می‌شد.

در آخرین دیدار خود با برادرش، از شهادت خود خبر می‌دهد و بیان می‌کند؛ من شهادتم را دیده‌ام حلالم کنید.

شهید تمکین وش در ۱۱ عملیات مختلف از جمله مناطق شمال غرب و شهرستان بوکان در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب، عملیات والفجر مقدماتی و والفجر ۸ در منطقه فاو، عملیات کربلای ۴ و ۵ و بیت المقدس حضور داشت و سرانجام پس از رشادت‌ها و مجاهدت‌های بی نظیر در ۲۵ دی ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید و آسمانی شد.