به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پایش‌های میدانی از روند ترافیک محدوده پل بزرگ روگذر امام علی(ع) در سه‌راه جویبار ساری در دومین روز بهره‌برداری نشان می‌دهد گره ترافیکی این محدوده باز شده و تردد خودروها، به‌ویژه در مسیر غرب به شرق، به‌صورت عادی و روان در حال انجام است.

بررسی‌ها حاکی است حجم عبور و مرور در این محور کنترل شده و حرکت وسایل نقلیه بدون توقف‌های طولانی صورت می‌گیرد.

صبح امروز تصاویری از ترافیک در این محدوده منتشر شد که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این وضعیت مربوط به روز نخست راه‌اندازی پل بوده است.

ترافیک ایجادشده در روز اول به دلیل انجام عملیات فنی برای دقایقی کوتاه در انتهای پل رخ داد که با هماهنگی پلیس راهور در کوتاه‌ترین زمان رفع شد و اکنون شرایط ترافیکی این محدوده پایدار و روان است.