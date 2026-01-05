پخش زنده
از سحرگاه سیزدهم رجب، درهای مساجد سراسر ایران به روی دلهایی گشوده شده که برای خلوت با خدا آمدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اعتکاف امسال، اما در برخی مساجد رنگ و بوی دیگری داشت و با برنامههایی خاص و منحصربهفرد همراه بود.
همزمان با ایام البیض ماه رجب، اعتکاف از ۱۳ رجب یا همان ۱۳ دی ماه آغاز شده و تا پانزدهم این ماه ادامه دارد، سه روزی که مسجد، خانه دوم معتکفان میشود و هیاهوی زندگی روزمره، جایش را به سکوت، دعا و خودسازی میدهد.
اعتکاف امسال، اما در برخی مساجد رنگ و بوی دیگری داشت و با برنامههایی خاص و منحصربهفرد همراه است ، برنامههایی همچون اعتکاف مادر و فرزندی فضایی معنویت را با تربیت و آموزش عبودیت همراه کرده است.
نور عبادت و تربیت اسلامی و بازیهای کودکانه که همراه با عشق الهی در دلهای کوچکان و بزرگان میشود.