اعتکاف مادر و فرزندی، گذری در عبودیت تا عشق و زندگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اعتکاف امسال، اما در برخی مساجد رنگ و بوی دیگری داشت و با برنامه‌هایی خاص و منحصر‌به‌فرد همراه بود.

همزمان با ایام البیض ماه رجب، اعتکاف از ۱۳ رجب یا همان ۱۳ دی ماه آغاز شده و تا پانزدهم این ماه ادامه دارد، سه روزی که مسجد، خانه دوم معتکفان می‌شود و هیاهوی زندگی روزمره، جایش را به سکوت، دعا و خودسازی می‌دهد.

اعتکاف امسال، اما در برخی مساجد رنگ و بوی دیگری داشت و با برنامه‌هایی خاص و منحصر‌به‌فرد همراه است ، برنامه‌هایی همچون اعتکاف مادر و فرزندی فضایی معنویت را با تربیت و آموزش عبودیت همراه کرده است.

نور عبادت و تربیت اسلامی و بازی‌های کودکانه که همراه با عشق الهی در دل‌های کوچکان و بزرگان می‌شود.