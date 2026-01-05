پخش زنده
امروز: -
مسئول واحد حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول، از رفع تصرف ۸۰۰۵ متر مربع از اراضی دولتی در بخش چغامیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شمیری با اشاره به رفع تصرف ۸۰۰۵ متر مربع از اراضی دولتی در بخش چغامیش دزفول اظهار داشت: این اقدام با تلاش یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دزفول و در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی صورت گرفته است.
شمیری افزود: پس از شناسایی و بررسیهای حقوقی، اراضی مذکور که به صورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، با حکم قضایی و همکاری دستگاههای ذیربط آزادسازی شد.
مسئول واحد حقوقی اداره منابع طبیعی دزفول تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی وظیفهای همگانی است و هرگونه تصرف غیرمجاز پیگرد قانونی و برخورد قاطع رو به دنبال خواهد داشت.