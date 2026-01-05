وضعیت مصدومیت ایگور پوستونسکی که در دیدار مقابل ملوان دچار آسیب‌دیدگی شده بود، پس از انجام معاینات تخصصی و تصویربرداری پزشکی، مشخص شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس نتایج MRI انجام‌شده از زانوی ایگور پوستونسکی در کرواسی، مصدومیت این بازیکن از ناحیه رباط صلیبی مورد تأیید قرار گرفت.

در خصوص نوع درمان و اینکه آیا روند درمانی این بازیکن نیازمند عمل جراحی خواهد بود یا نه، تصمیم نهایی پس از بررسی‌های تکمیلی و اعلام نظر پزشک متخصص اتخاذ خواهد شد.

باشگاه تراکتور آخرین وضعیت درمانی و روند بازگشت این بازیکن به مسابقات را به زودی اعلام خواهد کرد.